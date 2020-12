DAZN kooperiert mit Google

Vermischtes

Die Partnerschaft mit Google bietet eine neue Technologie, die es Werbekunden auf einfachem und innovativem Wege ermöglicht, Inventar bei DAZN zu buchen. Zudem wird das DAZN Media Team unter Haruka Gruber ausgebaut.

DAZN vermarktet seinen Werbeinventar ab sofort selbst und setzt dabei unter anderem auf eine von Google bereitgestellte neue Technologie-Infrastruktur. Dabei setzt die Streamingplattform auf den Google Ad Manager 360 und die Dynamic-Ad-Insertion-Technologie. Dadurch wird DAZN ermöglicht, für Werbekunden passende Lösungen anzubieten. Die Kunden profitieren von den Vorteilen einer programmatischen Buchung inklusive detaillierter Insights und Reportings. DAZN unterzieht jeden Werbespot einem Qualitätstest, wodurch den Werbekunden bei der Auslieferung ihrer Kampagnen jederzeit eine 100% brand-safe Umgebung garantiert wird.Durch diese strategische Neuausrichtung intensiviert DAZN seinen „First Mover“-Anspruch und kombiniert als erster Broadcaster Sportübertragungen auf TV-Niveau mit den Vorteilen von digitaler und programmatischer Werbung. Nach dem Launch des neuen Setups in der DACH-Region werden weitere DAZN-Märkte im kommenden Jahr folgen. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit DAZN und die Integration des Google Ad Managers und der Dynamic Ad Insertion (DAI)-Technologie auf ihrer OTT-Plattform. Diese Kooperation ist ein Meilenstein für die komplette Branche und zeigt die nahtlose Verknüpfung von Addressable Advertisement mit den zahlreichen Sportübertragungen auf DAZN“, sagte Justin Gupta, Head of Broadcast Partnerships, UK & Irland, Google.Neben der Google-Kooperation gibt es auch im Media-Team personelle Veränderungen. Haruka Gruber leitet ab sofort das Media-Business in Deutschland, Österreich und der Schweiz in der neugeschaffenen Rolle als Vice President Media. Zuvor war seit 2016, dem Start von DAZN, in verschiedenen Rollen tätig und war so am Aufbau des Portals beteiligt. „2021 wird ein bahnbrechendes Jahr für DAZN und mit dem neuen Google Tech-Stack sowie unserem Media-Team sind wir für die Zukunft bestens gerüstet. Wir können es kaum erwarten, unseren Partnern die innovativsten Pakete im Sport anzubieten, vor allem rund um unsere Premium-Fußballrechte mit der Bundesliga und der UEFA Champions League“, freut sich Gruber auf das kommende Jahr.