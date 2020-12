«Das Universum»: ZDFinfo beschert zehn neue Folgen im Doku-Marathon

TV-News

Gigantische Explosionen, glühend heiße Minisonnen und riesige Wolken aus Gas und Staub. Darum soll es bei zehn weiteren Folgen «Das Universum» gehen.

Ab Donnerstag, dem 10. Dezember um 20:15 Uhr gehtmit den Zuschauern auf Entdeckungsreise im Weltall. Zu Wort sollen Astrophysiker, Astronomen und andere Wissenschaftler kommen, um die Mysterien des Alls zu erläutern. In derkönnen Interessierte alle zehn Folgen bereits ab dem 10. Dezember abrufen.Zentrum der Reihe wird bei den neuen Folgen eine Theorie, welche aktuell auf der Kippe steht sein: Die Urknalltheorie. Laut bisherigem Stand des Wissens entstand der Kosmos aus dem Nichts. Diese Annahme ist laut jüngster Forschung jedoch nicht stimmig. Die junge Generation Astrophysiker glaubt, dass mit dem Big Bang nicht nur unser Universum, sondern eine ganze Reihe von Parallelwelten entstanden ist. Die Frage nach dieser Multiversum-Annahme gehtin der Folge „Der Anfang“ auf den Grund.Für Physik- und Weltallfans gibt es bei ZDFinfo am 10. Dezember einen richtigen Serienmarathon. Die jeweils 45 Minuten langen Folgen starten um 20:15 Uhr mit der Episode „Neutronensysteme“. Gefolgt von „Sternenexplosionen“, „Architekten des Alls“, „Kosmische Nebel“, „Der interstellare Raum“, „Der Anfang“, „Dunkle Energie“, „Der Saturn“, „Außerirdisches Leben“ und zu guter Letzt startet um 3:30 Uhr „Die zweite Erde“. Die ersten drei Folgen der Doku-Reihe gibt es dann noch in der Wiederholung am 11. Dezember ab 5:30 Uhr.