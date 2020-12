«Law & Order: SVU»: Christopher Meloni mit Gastauftritt?

US-Fernsehen

Kommt es zu einem Wiedersehen zwischen Captain Olivia Benson und ihrem früheren Partner Elliot Stabler? Diese Frage beschäftigt Fans der Serie seit dem Frühjahr. Jetzt gibt es erste Hinweise.

Grundlage der Spekulationen sind wie so oft die Sozialen Medien. Am 3. Dezember gab es sowohl von Mariska Hargitay (Olivia Benson) als auch von Showrunner Warren Leight ein Posting auf Twitter und Instagram mit einem Bild einer Zoom-Konferenz. Laut Leight soll es sich bei dem Meeting um ein „Read-thru“ gehandelt haben, also das Durchlesen eines kommenden Drehbuchs. Auch Teil des Meetings ist eben Christopher Meloni. Ob der ehemalige Darsteller somit also auch im besprochenen Drehbuch vorkommt?Dass die Figur Elliot Stabler zurückkehren wird steht bereits seit Ende März fest. NBC kündigte zu diesem Zeitpunkt an, dass es miteinen Spinn-Off der Serie geben wird. Meloni wird hier als Hauptrolle aufgeführt. Damit das Spin-Off erste Aufmerksamkeit erhält war geplant, Stabler und Benson in «Law & Order: SVU» ein Wiedersehen zu bescheren. Da sich die Trennung der beiden nach Staffel zwölf als hart und abrupt zeigte könnte dieses Wiedersehen durchaus Spannung mit sich bringen.Wie und wann es dazu kommen wird bleibt vorerst noch unklar, da für «Law & Order: Organized Crime» noch kein Starttermin bekannt wurde. Somit gibt es auch noch keinen Grund die Serie vorschnell bei „SVU“ anzuteasern.