Göttlicher Krieg geht in die nächste Runde

Vermischtes

Amazon kündigt den Start der dritten «American Gods»-Staffel für Mitte Januar an.

Schon kurz nach Jahreswechsel geht der Krieg der Götter in die nächste Runde. Ab 11. Januar sind die neuen Folgen der Amazon Original Serie für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich zum Streamen verfügbar. Die Staffel besteht aus zehn Episoden. Als Showrunner war Charles H. Eglee tätig. Vor der Kamera stehen Ricky Whittle, Emily Browning, Yetide Badaki, Bruce Langley, Omid Abtahi, Demore Barnes und Ian McShane.In Staffel 3 versucht Shadow wütend, sein scheinbar unausweichliches Schicksal zu verdrängen und lässt sich in der idyllisch verschneiten Stadt Lakeside Wisconsin nieder. Dort will er seinen eigenen Weg gehen, geleitet von den Göttern seiner schwarzen Vorfahren, den Orishas. Doch bald wird ihm bewusst, dass die stillen Wasser dieser Stadt tief, dunkel und blutgetränkt sind und dass man sich nicht einfach weigern kann, ein Gott zu sein. Die einzige Wahl, die er selbst treffen kann, ist, welche Art von Gott er sein möchte.Wer bis zum 11. Januar nicht auf neues Material warten kann: Amazon Prime Video veröffentliche am Freitag bereits einen ersten Trailer der neuen Staffel.