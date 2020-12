Shitstorm für «Black Panther»-Darstellerin Letitia Wright

Vermischtes

Nach einem unkommentierten Tweet mit einem Video eines Impfgegners erntete die Schauspielerin Letitia Wright ordentlich Kritik. Nun meldete sie sich erneut zu Wort.

my intention was not to hurt anyone, my ONLY intention of posting the video was it raised my concerns with what the vaccine contains and what we are putting in our bodies.







Nothing else. — Letitia Wright (@letitiawright) December 4, 2020

Letitia Wright erhielt für das Posten eines Videos auf Twitter mächtig Gegenwind. Nun meldete sich der-Star zu Wort. Was war passiert? Am Donnerstagabend teilte sie ein über eine Stunde dauerndes YouTube-Video zum Thema „Covid-19-Impfung“. Darin wurde erörtert, ob man der Vakzine trauen könne oder nicht. Das Video von «On The Table» stammt vom 1. Dezember 2020 und vertritt eine eher umstrittene Haltung. Moderator Tomi Arayomi stellte die Zulässigkeit des Covid-19-Vakzines in Frage. Zudem scheint er skeptisch zum Klimawandel zu stehen, gibt China die Schuld an der Pandemie und gab zusätzlich transphobische Kommentare ab.Über 1.000 negative Bewertungen dazu diverse Kommentare, die die Korrektheit der Aussagen in Frage stellen, wurden bislang abgegeben. Der Moderator des Videos steht dem Thema Impfung negativ gegenüber. Der Tweet von Wright, der das Video verbreitete, ist mittlerweile nicht mehr verfügbar.Am Mittag meldete sich die Schauspieler mittels des Kurznachrichtendienstes erneut zu Wort. „Ich hatte nicht die Intention jemanden zu verletzten, ich wollte mit dem Verbreiten des Videos lediglich meine Bedenken zum Ausdruck bringen, was der Impfstoff enthält und was wir dabei in unsere Körper spritzen. Nichts anderes“Bereits in der Nacht twitterte Wright twitterte Wright auf die anhaltende Kritik: „Wenn man nicht konform mit der allgemeinen Meinung ist, stattdessen aber Fragen fragt und selbst denkt… dann wird man abgesetzt.“ Den Tweet versah sie mit einem lachenden Smiley. Am frühen Morgen deutscher Zeit war auch «Black Panther»-Co-Star Don Cheadle in die Diskussion miteingestiegen und versuchte zunächst seine Kollegin in Schutz zu nehmen. Wenig später kommentierte er dann aber das Video und stempelte es als groben Unfug ab.