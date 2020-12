«Danni Lowinski»: Dritter Versuch einer Adaption

US-Fernsehen

Bereits zum dritten Mal versucht eine Produktionsfirma aus den USA die Serie mit Anette Frier für den amerikanischen Markt zu adaptieren. Nach The CW und NBC versucht sich jetzt CBS an der Serie.

Das Format soll bei den CBS Studios den Namentragen und wird von Showrunnerin Jennie Snyder Urman produziert. Erfolg soll diesmal eine Latina im Zentrum des Formats bringen. Für das Drehbuch ist Nicki Renna, welche aus der Produktion «Charmed» bekannt ist, verantwortlich. Drehen soll sich die Handlung um die Anwältin, welche aus einem Kiosk in einer Shopping-Mall in Dallas, Texas, praktiziert.Im Vergleich zum Original, in welchem Annette Frier eine ehemalige Frisörin auf dem Weg zur Anwältin verkörpert, ergeben sich also klare Parallelen. Wie auch in der Adaption muss die „deutsche Lowinski" nach bestandenem Jurastudium aus einer Kölner Einkaufspassage heraus ihre neuen beruflichen Herausforderungen bewältigen. Das Format lief in Deutschland auf Sat.1 von 2010 bis 2014 und brachte es in fünf Staffeln auf 65 Episoden.Der erste Versuch einer Adaption, damals 2010 von The CW, warb mit Hauptdarstellerin Amanda Walsh und auch damals war Jennie Snyder Urman beteiligt. Damals schrieb sie das Drehbuch der Inszinierung. Bei NBC versuchte sich «Glee»-Schöpfer Ian Brennan an einem Drehbuch für die Lowinski-Adaption. Beide Formate schafften es jedoch nicht in das Programm der Sender. Nun liegt der Ball also bei CBS, um ein erfolgreiches Format zu schaffen und somit Danni Lowinski den Sprung über den großen Teich zu ermöglichen.