«Superstore» endet nach der sechsten Staffel

US-Fernsehen

Der TV-Sender NBC beendet seine Work-Place-Comedy.

Das US-Network NBC setzt die Serienach sechs Staffeln ab. Aktuell ist die sechste Runde in Produktion und wurde durch die Corona-Pandemie unterbrochen. Die Episode 113 wird die letzte sein, die noch ausgestrahlt wird. Dementsprechend wird der Fernsehsender noch elf Episoden senden. «Superstore» wird am Donnerstag, den 14. Januar, aus der Winterpause zurückkehren und im Frühjahr enden."Wir sind Universal Television und NBC dankbar, dass wir 113 Episoden einer Serie machen durften, auf die wir so stolz sind, und dass sie uns die Chance geben, mit einer so unglaublich talentierten Gruppe von Schauspielern, Autoren und Crew zusammenzuarbeiten", sagten die ausführenden Produzenten Justin Spitzer, Gabe Miller und Jonathan Green. "Wir sind vor allem den Zuschauern dankbar, die uns in den letzten sechs Jahren treu geblieben sind (oder uns irgendwo auf dem Weg dorthin entdeckt haben). Wir werden unser Bestes tun, um stark herauszugehen und Ihnen das befriedigende Ende zu geben, das Sie verdienen.“Das Ende kommt nicht überraschend, denn der größte Star der Serie, America Ferrera, ist in der zweiten Folge der aktuellen Staffel ausgestiegen und hat ein klaffendes Loch hinterlassen.