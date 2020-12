Peacock werkelt an COINTELPRO-Serie

US-Fernsehen

Die Serie ist in den 60er Jahren angesiedelt und ist ein Spionage-Format.

Der Comcast-Streamingdienst Peacock entwickelt eine Dramaserie über das berüchtigte COINTELPRO-Programm des FBI, wie das Branchenblatt ‚Variety‘ exklusiv berichtete. Im Mittelpunkt der 1965 angesiedelten Serie steht Amos Harvey, ein konservativer schwarzer Polizist und Veteran des Koreakriegs, der gewaltsam in die geheime Task-Force des FBI rekrutiert wird. Seine Aufgabe ist es, die Bürgerrechtsbewegung zu infiltrieren, um die Bewegung zu zerstören.Währenddessen findet sich Amos‘ Frau Roberta, eine Krankenschwester, in einem ungerechten System unterdrückt. Sie schließt sich hinter seinem Rücken einer Bewegung an und schon bald wird die Familie mit Täuschungen und Geheimniskrämereien gespalten.Leon Hendrix III und Ajani Jackson werden die Serie schreiben und ausführen. David Ayer, Chris Long und Darryll C. Scott von Cedar Park und Evergreen Valley Productions, einer Tochtergesellschaft von Cedar Park, werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. eOne hat das Geschäft vermittelt und wird zusammen mit UCP, einer Abteilung der Universal Studio Group, produzieren.