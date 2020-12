Primetime-Check

Wie schlugen sich «Die Bergretter» im ZDF? Punktete RTL mit Comedy am Abend?

startete im Ersten mit 5,59 Millionen Zuschauer, die Produktion mit Yvonne Catterfeld sorgte am Donnerstagabend für 17,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 7,4 Prozent Marktanteil erzielt,kam im Anschluss auf 5,2 Prozent. Das Politmagazin erzielte 3,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf 11,8 Prozent. Mit densorgte Das Erste für 2,38 Millionen Zuschauer, beim Gesamtpublikum stand 10,6 Prozent auf der Uhr. Beim jungen Publikum erzielte man 7,5 Prozent.brachten dem ZDF 5,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, danach holte das4,98 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 18,8 und 18,2 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 10,0 und 12,1 Prozent Marktanteil ermittelt. Der Start vonbrachte ProSieben nur 0,97 Millionen Zuschauer, wovon 0,67 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil lag bei mauen 8,3 Prozent.sorgte auf RTLZWEI für 1,10 Millionen Zuschauer. Mit 0,61 Millionen Umworbenen fuhr man weit überdurchschnittliche 7,4 Prozent Marktanteil ein. Eine neue-Folge sorgte bei Kabel Eins für 0,91 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen waren 5,6 Prozent mit von der Partie.VOX wiederholteund lockte 1,33 Millionen Zuschauer an. Die Animationskomödie erzielte 8,2 Prozent in der Zielgruppe, währendauf 1,26 Millionen Zuschauer kam. Bei den Umworbenen sorgte man für 10,6 Prozent. Sat.1 holte mit «Wunder» ► 1,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil bei den jungen Menschen belief sich auf 10,1 Prozent.