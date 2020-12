Novum bei Handball-Übertragung: Sky überträgt in 5G

TV-News

Die Top-Partie zwischen Flensburg-Handewitt und Frisch Auf! Göppingen wird sowohl im Fernsehen als auch im 5G-Stream zu sehen sein. Sky kooperiert dabei mit O2.

Am Wochenende steht der elfte Spieltag in der Handball Bundesliga auf dem Programm. Der THW Kiel trifft am Samstag auf die Eulen aus Ludwigshafen, am Sonntag reisen die Rhein-Neckar Löwen nach Nordhorn. Höhepunkt des Spieltags ist die Top-Partie zwischen Flensburg-Handewitt und Frisch Auf! Göppingen, die aktuell auf dem fünften Tabellenplatz liegen. Sky überträgt das Aufeinandertreffen am Sonntag live ab 13 Uhr sowohl auf Sky Sport 7 und auch im kostenlosen Livestream bei skysport.de. Hinter der Online-Übertragung steckt jedoch ein Novum.Es ist die europaweit erste 5G-Übertragung eines Live-Sport-Events, bei der Sky auf Aufnahmen von bis zu zwölf 5G-Smartphones von O2 über das 5G-Netz zurückgreifen wird. Im Stream werden Pascal Hens, Hannes Herrmann und Katharina Kleinfeldt das Spiel begleiten. Im linearen Fernsehen ist Stefan Kretzschmar, Karsten Petrzika und Jens Westen zu sehen. Anwurf der Partie ist um 13:30 Uhr.Alessandro Reitano, Senior Vice President Sport Production bei Sky Deutschland: „Mit der europaweit ersten End-to-End 5G-Übertragung unterstreichen wir einmal mehr die Innovationsstärke von Sky. Wir produzieren das Handballspiel in unserer gewohnt hohen Qualität und ergänzen unsere Übertragung durch ein eigens produziertes 5G-Signal. Die Positionierung und der Einsatz von 5G-Smartphones bringen uns dabei ganz neue Möglichkeiten in der Auflösung von Spielsituationen. Unsere Sky Kunden können dadurch noch tiefer ins Geschehen in der Flens-Arena eintauchen.“ Im Vorfeld des Spiels hat O2 die Flens-Arena in der Rekordzeit von nur sieben Tagen mit der neuen 5G Mobilfunktechnik ausgerüstet. Das Spiel findet damit im nördlichsten 5G-Stadionnetz Deutschlands statt.