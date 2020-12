«Acapulco»: Englisch-Spanische Comedy für Apple TV+

Vermischtes

Apple TV+ entwickelt aktuell eine neue Comedyserie unter dem Titel «Acapulco», welche in Englisch und Spanisch produziert werden soll. Hauptrolle übernimmt Comedian Eugenio Derbez.

Inhaltlich soll die Serie einem jungen Mexikaner im Urlaubsparadiesauf romantischen Abenteuern folgen. In seiner Tätigkeit als Gigolo hat er einen der begehrtesten Jobs im Ferienressort ergattert und verdreht Frauen fleißig den Kopf. Schon bald melden sich jedoch moralische Grundsätze bei dem Mexikaner und er stellt sich, seinen Job und sein traumhaftes Leben in Frage.„How to Be a Latin Lover“ aus dem Jahre 2017 ist wohl Grundlage der neuen Serie. Darsteller Eugenio Derbez war bei dem Film bereits einer der Hauptdarsteller gewesen. Im Film stellte Derbez einen Gigolo dar, welcher seinen Lebensunterhalt damit verdient, reiche ältere Damen zu verführen. Als er jedoch von seiner aktuellen 80-jährigen Ehefrau wegen eines jüngeren Mannes verlassen wird, bricht seine Welt zusammen.Acapulco wird von Lionsgate Television und 3Pas Studios für Apple produziert. Showrunner der Serie, Autoren und Produzenten sind Austin Winsberg und Chris Harris, welche durch „Zoey’s Extraordinary Playlist“ und „How I Met Your Mother“ bekannt wurden. Eugenio Derbez wird in Deutschland noch recht unbekannt sein, da er bisher eher in mexikanischen Produktionen wie der Komödie „Plötzlich Papa“ im Jahre 2013 vertreten war.