Simplicissimus  unterhaltsame Essays auf YouTube

„Schön, verständlich, kritisch und fundiert“, das beschreibt den fast 600.000 Abonnenten tausend schweren YouTube-Kanal Simplicissimus sehr genau.

Der Name des YouTube-Kanals beruht auf eine satirische Wochenzeitschrift, Simplicissimus, die von 1896 bis 1944 erschien. Das älteste Video „Hans im Glück“ erschien am 17. April 2015, allerdings ist das nicht das erste Video. Vorherige Videos, die nicht mit den Qualitätsvorstellungen des Kanalinhabers übereinstimmten, wurden gelöscht beziehungsweise für die Öffentlichkeit gesperrt. Der YouTube-Kanal behandelt Fragen, die man sich noch nie oder schon zu oft gestellt hat oder klärt über aktuelle moderne Themen auf. Die Videos werden dabei sehr aufwendig aufbereitet und veranschaulicht. Dabei wird über die Thematik sehr neutral berichtet, nur am Ende jedes Videos wird die Meinung des Kanalinhabers kurz preisgegeben. Dies ist auch wie alle andere Quellen transparent in einer Ecke des Videos dargestellt.Seit dem 6. Oktober 2019 ist Simplicissimus sogar ein Angebot von funk. Das ist ein Online-Medienangebot und ein Content-Netzwerk, welches in Zusammenarbeit der ARD und ZDF entstand. Dieser Betritt war aber alles andere als schlecht. Die Qualität der Videos stieg weiter an und die behandelten Essays wurden auch nicht langweiliger. In ein Paar der erfolgreichen letzten Videos wurde zum Beispiel Elon Musk und sein Plan, Maschinen mit dem Gehirn zu steuern, genauer unter die Lupe genommen. Wie Geldautomaten gehackt werden können, warum Lo-Fi Musik so beliebt ist oder warum das mobile Internet in Deutschland so schlecht ist sind breitgefächerte Thematiken, wo jeder ein interessantes Video für sich finden kann. Das erfolgreichste Video von Simplicissimus hat 2,1 Millionen Aufrufe. Darin wird das deutsche Schulsystem thematisiert, was nach Aussagen des Kanalinhabers „richtig schlecht“ und in seiner jetzigen Form wahnsinnig ungerecht und einfach nicht zukunftsfähig ist.Ähnliche YouTube Kanäle sind MrWisen2go, maiLab oder Dinge Erklärt – Kurzgesagt. Die Videos von Simplicissimus finden immer sehr guten Anklang bei der Community und sind sehr gefragt. So haben schon Twitch Streamer wie MontanaBlack, ELoTRiX oder auch Staiy auf diese Videos reagiert und diese Reaktion auf YouTube hochgeladen.Dieser Kanal ist ein Segen YouTubes, denn durch diesen wird die Qualität und die Transparenz der Berichterstattung deutlich angehoben. Somit bekommen auch schon junge Menschen einen Blick auf bestimmte Thematiken und eine Erweiterung ihres Horizonts. Darüber hinaus ist der Content unterhaltsam, wirkt sehr gut gegen Langweile und bietet reichlich Diskussionsstoff. Es werden Dinge angesprochen, die keiner ansprechen möchte oder gar nicht auf dem Schirm hat. Simplicissimus hat sehr viel Potenzial in der Zukunft noch bekannter zu werden und dies wäre absolut gerechtfertigt.