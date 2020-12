Hardy Krüger Jr. hört bei «Pretty in Plüsch» auf

TV-News

Für ihn rückt ein anderer Schauspieler an die Seite der Maki-Puppe Polly.

Am Freitag, den 4. Dezember, gibt es die zweite Ausgabe der neuen Sat.1-Liveshow. Die Premierenfolge begeisterte die Zuschauer jedoch nur mäßig. Es schalteten nur 0,94 Millionen Zuschauer ein, weniger als die Hälfte davon stammten aus der werberelevanten Zielgruppe. Folglich fielen die Marktanteile mit 3,1 insgesamt und 5,1 bei den Umworbenen sehr mau aus. Am Donnerstag kündigte Sat.1 eine erste Änderung des Programms an, allerdings nicht freiwillig.Denn Schauspieler Hardy Krüger Jr. muss aufgrund einer Verletzung seine Teilnahme an der Gesangsshow einstellen. Er wird ersetzt durch Jimmy Blue Ochsenknecht und singt fortan mit der Maki-Puppe Polly im Duett. Eine weitere Änderung, die aber so im Konzept der Show vorgesehen war, ist ein neuer Juror. Vergangene Woche nahm DJ Bobo an der Seite der festen Juroren Sarah Lombardi und Hans Sigl Platz. In dieser Woche übernimmt Bobos Rolle der Sänger Oli P.Die drei bewerten am Freitag diese fünf Promi-Puppen-Duette: Mareile Höppner singt mit Plüsch-Gentleman Harry Love. Janine Kunze tönt mit Grummel Werner Edel. Jessica Paszka performt an der Seite von Lauch Kevin Puerro. Massimo Sinató rockt mit Einhorn Didi Rakete die Bühne und Nachrücker Jimi Blue Ochsenknecht will mit Plüsch-Maki Polly verzaubern. Die Moderation übernimmt erneut Michelle Hunziker.Sat.1 zeigt die zweite Ausgabe am Freitag ab 20:15 Uhr.