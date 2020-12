Größte Reichweite des Tages für den Auftakt des Dreiteilers «Das Geheimnis des Totenwaldes»

Quotennews

Dies verhalf auch dem Magazin «Plusminus» zu neuen Bestwerten seit über einem halben Jahr.



Teil eins des Dreiteilersstartete am gestrigen Abend im Ersten. Der Film basiert auf einem wahren Kriminalfall aus den späten 1980ern und arbeitet diesen fiktionalisiert auf. Das Interesse beim Publikum war groß, 6,55 Millionen Zuschauer schalteten ein und sicherten sich eine sehr hohe Sehbeteiligung von 20,5 Prozent. Auch bei den 0,98 Millionen Jüngeren war ein starkes Ergebnis von 10,7 Prozent Marktanteil möglich.Das Wirtschaftsmagazindurfte sich im Anschluss über die besten Quoten seit Mai freuen. 3,53 Millionen Fernsehende ermöglichten der Sendung eine gute Quote von 12,5 Prozent. Bei den 0,71 Millionen 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei starken 8,5 Prozent.holte sich am späteren Abend mit Gästen wie Karl Lauterbach, Wolfgang Kubicki und Elke Heidenreich noch solide 10,5 Prozent bei einem Publikum von 1,54 Millionen Menschen. 0,24 Millionen Jüngere erzielten passable 6,0 Prozent Marktanteil.Am Vorabend waren bei der RateshowSabine Kaack und Marion Kracht zu Gast. 3,48 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten das Quiz und hielten den Marktanteil genau wie am Vortag bei einem starken Wert von 16,7 Prozent. Bei den 0,45 Millionen jüngeren Fernsehenden sank die Quote hingegen von 11,1 auf weiterhin hohe 9,5 Prozent.