ProSieben läutet die Primetime am Vorabend ein

TV-News

Die Fernsehzuschauer sollen zu Hause bleiben, dafür bekommen sie gleich zwei Abstürze zu erleben.

Ein Großteil der Welt ist immer noch von der Corona-Pandemie betroffen. Obwohl die deutschen Bundeslänger Lockerungen an Weihnachten zulassen, werden die Bürger des Landes gebeten, Weihnachten in möglichst kleinen Gruppen zu feiern. Damit dies auch so bleibt, startet ProSieben seine Primetime bereits um 18.20 Uhr.Zu dieser Uhrzeit startet der äußerst beliebte Spielfilm, die Produktion von Todd Philipps nach einem Buch von Jon Lucas und Scott Moore, handelt von einem Junggesellenabschied, der völlig außer Bahn gerät. Die Komödie mit Bradley Cooper, Ed Helms und Zach Galifianakis gehörte zu den besten Spielfilmen des Jahres 2009.Um 20.15 Uhr setzt ProSieben den Heilig Abend-Spaß fort, denn dann steht die Wiederholung vonauf dem Programm. Ab 22.15 Uhr bekommen die Zuschauer noch «Office Christmas Party» ► serviert, Nachtschwärmer können danach nochsehen.