FOX bestellt neue «The Masked Singer»-Staffel

US-Fernsehen

Bereits nach Weihnachten geht der Spin-Off der Sendung On Air.

Das US-Network FOX enthüllte am Mittwoch, dass die Showeine fünfte Staffel bekommen wird. "Ich freue mich so sehr, eine neue Staffel von «The Masked Singer» ankündigen zu können", sagte Rob Wade, Präsident von Alternative Entertainment und Special für Fox Entertainment."Diese Show bringt so vielen Familien im ganzen Land Freude, besonders in diesen schwierigen Zeiten, und wir können es kaum erwarten, jede Woche noch mehr Prominente in verrückten Kostümen für eine Stunde puren Spaß zu bekommen“, führte Wade fort. Die Sendung wird von Nick Cannon moderiert. Im Ratepanel sitzen Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger und Robin Thicke.Unterdessen startet am 27. Dezember «The Masked Dancer», das aber nicht von EndemolShine North America produziert wird. Das Format entstand aus einem Scherz bei «Ellen», weshalb DeGeneres in Zusammenarbeit mit Warner Bros. und Fox Alternative Entertainment das Event umsetzt.