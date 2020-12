«Die schönsten Weihnachtshits»: Erfolgreiche Benefiz-Gala  nur nicht beim jüngeren Publikum

Quotennews

Dafür interessierten sich viele der 14- bis 49-Jährigen für die Talkshow «Markus Lanz» am späteren Abend.



Am Mittwochabend begrüßte Carmen Nebel im ZDF zur Benefiz-Gala. Persönlichkeiten wie Marianne Rosenberg, Beatrice Egli und Rolando Villazón stimmten auf die Weihnachtszeit ein und riefen zu Spenden für die Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor auf. 4,41 Millionen Zuschauer schalteten ein und sorgten somit für die größte Reichweite seit 2016. Der Sender erzielte einen guten Marktanteil von 14,1 Prozent. Wie auch in den Jahren zuvor war die Sendung allerdings beim Jüngeren Publikum nicht sehr gefragt. Hier reichten 0,35 Millionen Fernsehende nur für einen mauen Wert von 3,9 Prozent.Für dasinteressierten sich noch 4,03 Millionen Zuschauer, wodurch sich die Sehbeteiligung auf starke 15,8 Prozent verbesserte. Bei den Jüngeren saßen nun 0,50 Millionen Menschen vor dem Bildschirm und ergatterten überdurchschnittliche 6,7 Prozent Marktanteil. Dasfolgte mit 2,53 Millionen Fernsehenden sowie 0,36 Millionen der 14- bis 49-Jährigen. Dies resultierten in einer guten Quote von 12,2 beziehungsweise 6,1 Prozent.Beistand am gestrigen Abend das Thema Online-Betrug im Fokus. Hierfür verringerte sich die Reichweite auf 1,62 Millionen Zuschauer. Übrig blieben annehmbare 10,4 Prozent Marktanteil. Besser sah es bei den 0,26 Millionen Jüngeren aus, die sich recht konstant bei 6,0 Prozent hielten. Die Talkshowschloss den ZDF-Fernsehabend erfolgreich ab und hielt hier noch 1,59 Millionen Interessenten auf dem Sender. Dies reichte für hohe 16,2 Prozent Marktanteil. Eine ausgezeichnete Quote von 10,2 Prozent wurde bei den 0,28 Millionen jüngeren Fernsehzuschauern verbucht.