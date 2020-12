Die 18. «DSDS»-Staffel hält deutlich weniger Live-Shows bereit

TV-News

Zu Beginn der neuen Staffel sitzt Michael Wendler noch in der Jury von «Deutschland sucht den Superstar», doch ab dem Recall begibt er sich „auf Abwege“.

„Ein Juror auf Abwegen“, so bezeichnete RTL in einer Pressemitteilung die Zusammenarbeit mit-Juror Michael Wendler. Der Schlagerstar sitzt in der neuen Staffelzumindest in den Casting-Ausgaben in der Jury. Immerhin 13 Folgen soll es davon geben. Danach folgen sieben Recall-Ausgaben und je eine Live-Show zum Halbfinale sowie Finale. Damit wird das Pensum der Live-Shows deutlich reduziert. Los geht es bereits am 5. Januar 2021 um 20:15 Uhr. Die zweite Folge steht dann bereits am Samstag, den 9. Januar, im Programmplan. Die übrigen Folgen behalten den Dienstag-Samstag-Rhythmus bei.Neben Wendler sitzt natürlich wieder Dieter Bohlen in der Jury. Dazu gesellen sich Maite Kelly, wie Wendler ebenfalls Schlagersängerin, und Tenniestar Mike Singer. Ab den Recall-Ausgaben wird Michael Wendler dann fehlen, nachdem er sich in einem – wie RTL mitteilte – „befremdlichen“ Instagram-Video von der Show verabschiedete und seinen Ausstieg verkündete. Die Casting-Folgen wurden bereits im September auf dem Schiff „Blue Rhapsody“ aufgezeichnet, das durch das UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Rheintal fährt und dabei Mainz, Koblenz und Köln passiert. Unterwegs macht das Schiff in verschiedenen Städten Halt, um immer neue Talente an Bord zu lassen. Die Stationen sind Rüdesheim, Bacharach, St. Goar, Boppard, Braubach, Koblenz, Andernach, Linz am Rhein, Königswinter, Köln, Düsseldorf und Duisburg.Der Recall wird in diesem Jahr für die Top 100 in Köln stattfinden. Für die zweite Runde geht es dann auf Schloss Bronnbach bei Wertheim, während die Top 27 in Runde drei nach Griechenland auf die Insel Mykonos geflogen wurden. Das Halbfinale sowie das Finale werden dann im März aus Duisburg gesendet. In den vorherigen Staffeln fand die Aufzeichnung immer in Köln in den MMC-Studios statt.