Neue «Wer Wird Millionär?»-Folgen noch in diesem Jahr

TV-News

RTL kündigte an, wann die seit Anfang Oktober dauernde Pause der Quiz-Sendung zu Ende sein wird.

Seit dem 5. Oktober befindet sichin einer Pause. Ausgenommen sind dabei die Prominenten-Specials. Am erfolgreichsten war dabei die Sonderausgabe mit der deutschen Nationalmannschaft, die am 12. Oktober 4,95 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte, darunter auch 1,33 Millionen werberelevante Seher. Die Zielgruppenanteil betrug starke 17,6 Prozent. Ansonsten liefen ausschließlich Wiederholungen des beliebten Quiz-Formats mit Günther Jauch. Doch noch in diesem Jahr wird damit ein Ende sein, denn RTL kündigte nun an, wann es neue Ausgaben geben wird.Am Montag, den 28. Dezember, begrüßt Günther Jauch neue Quizkandidaten bei sich auf dem heißen Stuhl. Die Sendung beginnt wie üblich um 20:15 Uhr. Im Vergleich zum Vorjahr wird es aber deutlich weniger Ausgaben geben. 2019 gab es in der Vorweihnachtszeit mehrere mehrstündige Spezialausgaben und am 2. Weihnachtsfeiertag strahlte der Kölner Sender sogar ein Familien-Special aus.Dies wird es in diesmal in dieser Form nicht geben. Stattdessen stehen „normale“ Ausgaben auf dem Plan.