Disney-TV-Bereich wird umgebaut

Wirtschaft

Auch eine ehemalige Fox-Tochter wird dicht gemacht. Das dürfte nicht viele Menschen freuen.

Die Unterhaltungschefin von Disney Television, Dana Walden, wird im Zuge der Konsolidierung der Unternehmensaktivitäten ihr Führungsteam neu zusammenstellen. Mit diesem Schritt wird Disney seine drei verschiedenen Studios in zwei zusammenfassen und die Programmteams bei ABC und Hulu integrieren.Karey Burke wird von ihrer Rolle als Leiterin von ABC Entertainment in eine neue Position als Präsidentin des Studios 20th Television (ehemals 20th Fox Television) wechseln. Craig Erwich, langjähriger Leiter des Bereichs für neue Inhalte bei Hulu, wird die Aufsicht über ABC Entertainment zusätzlich übernehmen. Burke und Erwich werden als Walden berichten. Craug Huneges wird vom Präsidenten der Walt Disney Television Studios zu Walt Disney Entertainment wechseln, wo er in allen Geschäftsbereichen eng mit Walden zusammenarbeiten wird. Er wird auch 20th Animations und eine neue Produktionsarbeit leiten.Disney wird Touchstone Television, bisher bekannt als Fox 21 Television Studios, aufgeben. Bert Salke, langjähriger Leiter, wird das Unternehmen verlassen. Die Aktivitäten von Touchstone wandern zu 20tth Television. "Dies war, gelinde gesagt, ein außerordentlich schwieriges Jahr, und ich bin Ihnen allen so dankbar, dass Sie sich einer Herausforderung nach der anderen gestellt haben", schrieb Walden in einer E-Mail an die Mitarbeiter. "Unsere Branche hat sich für immer verändert, und wir organisieren uns neu, um uns für die Zukunft stark zu positionieren und unseren kreativen Partnern eine noch bessere Erfahrung zu bieten.“