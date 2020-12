Melissa McCarthy übernimmt Netflix-Rolle

US-Fernsehen

Die bekannte Film- und Serienschauspielerin arbeitet nun für Netflix.

Netflix hat eine Comedy-Serie mit dem Titelbei Melissa McCarthy und Ben Falcone bestellt. Der Streamingdienst hat zunächst 16 Episoden der Serie in Auftrag gegeben. Falcon schrieb die Serie, er und McCarthy fungieren über ihre Firma On the Day auch als ausführende Produzenten. Michael McDonald, der häufig mit den beiden zusammengearbeitet hat, wird Regie führen.In «God’s Favorite Idiot» findet Clark Thompson (Falcone), ein Mitarbeiter des technischen Supports auf mittlerer Ebene, Liebe bei seiner Kollegin Amily Luck (McCarthy), genau zur selben Zeit, als er unwissentlich zum Boten Gottes wird. McCarthy und Falcone, die im wirklichen Leben verheiratet sind, haben schon oft zusammengearbeitet.Zu ihren bisherigen Arbeiten gehören unter anderem «Bridesmaides», «Tammy», «Der Boss», «Life of the Party» ► und «Superintelligence». Zuletzt haben sie die Produktion des Netflix-Films «Thunder Force» beendet.