«In aller Freundschaft» rettet «Falk»-Vorlauf

Quotennews

Die neuen Folgen von «Falk» können nicht wirklich überzeugen.

Am Dienstag um 20.15 Uhr war Fritz Karl wieder. Dieser musste eine Mutterschaft klären und stieß auf einen Hallodri-Anwalt aus Rock’n’Roll-Zeiten: Martin Blankenstein. Das Gastspiel von Martin Semmelrogge verfolgten 4,00 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 12,2 Prozent. Die Episode „Der Mutterschaftstest“ lockte 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährige an, der Marktanteil fiel mit 5,8 Prozent mau aus. In der vergangenen Woche war das Ergebnis – ohne die Krankenhaus-Soap im Anschluss – eine Katastrophe.Um 21.05 Uhr erreichtedeutlich bessere 4,47 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Es schalteten 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährigen ein, beim Gesamtpublikum sorgte die Episode dieses Mal für 14,0 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern sicherte sich die Folge „Ausgebremst“ immerhin 7,4 Prozent Marktanteil.Ab 22.55 Uhr gingen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt in derauf Sendung. Diese fuhr nun 0,95 Millionen Zuschauer ein, die Reichweite beim jungen Publikum belief sich auf schlechte 7,9 Prozent. Mit 0,16 Millionen jungen Leuten holte man nur 4,7 Prozent.