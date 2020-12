«Der König der Kindsköpfe» debütiert mau

Quotennews

Die erste Folge der Sendung, die von Oliver Pocher moderiert wurde, kam nur mäßig aus den Startlöchern.

Nachdem RTL bereits eine Spielshow mit Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch hat, setzen die Programmplaner bei RTL auf ein ähnliches Konzept. Doch statt mit Showgrößen, wurdemit drei beliebten Comedians besetzt. Wendler-Kontrahent und Instagram-Kritiker Oliver Pocher trifft auf Mario Barth und Chris Tall.Die vierteilige Show, die zunächst von Oliver Pocher moderiert wurde, erreichte zum Auftakt 1,61 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die Sendung, die im Wechsel präsentiert wird, erzielte einen Marktanteil von 6,5 Prozent. Das große Finale, das am 22. Dezember live ausgestrahlt wird, übernimmt Laura Wontorra. Beim jungen Publikum sicherte sich RTL lediglich 0,86 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei mäßigen 12,6 Prozent.Ebenfalls am Dienstagabend strahlte VOX einen Piloten aus. Mithatte man ebenfalls ein sehr langes Format im Programm. 25 Frage- und fünf Bonusspielrunden stellten sich die vier prominenten Rateteams, das Ergebnis verfolgten 1,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 5,8 Prozent, bei den jungen Zuschauern fuhr man maue 7,0 Prozent Marktanteil ein.Bereits um 19.00 Uhr machteerneut halt in Franken. Dieses Mal kochte Nicole in Bayreuth, 1,21 Millionen Menschen schalteten ein. Der Marktanteil lag bei 4,1 Prozent, 5,8 Prozent der jungen Zuschauer wurden ermittelt. 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten am 1. Dezember ein.