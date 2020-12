RTL Group kauft alle Anteile von RTL Belgium

International

Wie aktuell bekannt wurde sichert sich die RTL-Gruppe vollen Besitz des Ablegers RTL Belgien. Damit ist die RTL-Gruppe zu 100 Prozent an RTL-Belgien beteiligt.

Nach über 30 Jahren mit verschieden Beteiligten liegt nun also die Kontrolle komplett bei der RTL-Gruppe. Die Zusammenarbeit mit anderen Partnern sei stets erfolgreich gewesen. Elmar Heggen der RTL-Gruppe äußerte sich weiter, dass die Übernahme die Folge einer Strategie sei, in ganz Europa Spuren zu hinterlassen. Im aktuellen Fall soll RTL-Belgien weiter aufgebaut werden, Streamingdienste integriert werden und Werbetechniken gefördert werden.Die bisherigen Partner in Belgien sollen weiter nah am Unternehmen bleiben. RTL-Belgien stellt drei frei empfangbare Sender zur Verfügung. RTL-TVI richtet sich vor allem an Familien und die breite Masse, Club RTL ist für Kinder, Sport, klassische Filme und Serien und Plug RTL richtet sich an die junge Zielgruppe, Reality-TV und fiktionale Formte. Damit dürften viele, wenn nicht alle Bedürfnisse am TV-Mark abgedeckt sein.2019 erreichten die Sender zusammengenommen 34,5 Prozent in ihrer Zielgruppe und konnte somit einen Vorsprung von 14,9 Prozent gegenüber den Öffentlichen Kanälen erzielen. Zu dem Aufgebot gehören zu dem die Radiosender Bel RTL , Radio Contact und die rein digitale Sendestation Mint. Zudem bietet RTL-Belgien den Streamingdienst RTL Play an. Über Angebote über sämtliche Ausspielwege kann die RTL-Gruppe jetzt eigenmächtig entscheiden.