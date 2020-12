GZSZ und Corona-Alltag

Vermischtes

Die Corona-Pandemie hält Deutschland seit März in Atem. Bis auf eine kurze Drehpause über Ostern musste GZSZ aber nicht pausieren. Wie sieht der Alltag bei den GZSZ-Darstellern aus?

In einem kurzen Interview auf rtl.de wirdbegleitet. Wie sie das Gebäude am Morgen betritt, sich den Maßnahmen konform die Hände waschen muss, die Temperatur gemessen wird und selbstredend alles mit getragener Maske. Die Schauspielerin zeigt sich glücklich und dankbar dafür, ihrer Arbeit nachgehen zu können.Für die Macher vonsei es keine leichte Aufgabe gewesen. Vorgaben der Regierung umzusetzen und gleichzeitig einen reibungslosen Drehtag gestalten zu können sei schwer. Über Ostern musste dann doch pausiert werden. In einem Statement der UFA Serial Drama wurde damals aufgeklärt, dass ein Mitarbeiter einen positiven Corona-Befund aufwies.Bereits vor Ulrike Frank wendeten sich Stars der Show an die Öffentlichkeit, um ihren Drehalltag zu präsentieren. Valentina Pahde und Chryssanthi Kavazi starteten ihrerseits Livestreams. Die Schauspieler müssen bis zum Set Maske tragen, diese kann erst quasi vor der Kamera abgenommen werden. Und ist man im Bild wird Abstand eingehalten. Somit hält die Pandemie auch GZSZ stark in Atmen, doch die Darsteller und Macher lassen sich nicht unterkriegen. Die Serie kann zusätzlich zu den Ausstrahlungen im RTL auch auf TVNOW gesehen werden.