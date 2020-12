«Willow»: Drei neue Hauptdarstellerinnen gecastet

US-Fernsehen

Auch der ursprüngliche Star des Films, Warwick Davis, wird bei der Serie zu sehen sein.

Erin Kellyman, Cailee Spaeny und Ellie Bamber verhandeln darüber, in der-Serie bei Disney+ die Hauptrolle zu spielen. Einzelheiten über die Charaktere, die die drei spielen würden, werden geheim gehalten. Die Serie wird Jahre nach dem Original stattfinden und neue Charaktere in die Welt einführen, die ursprünglich für den Film im Jahr 1988 angesiedelt wurden.Kellymann war bereits im Lucasfilm-Format «Solo: A Star Wars Story» zu sehen. Außerdem stand sie für die BBC-Miniserie «Les Miserables» ► vor der Kamera. Spaeny spielte zuletzt bei der FX und Hulu-Serie «Devs» mit.Bamber tauchte bei «Les Miserables» ► auf und wird in «The Trial of Christine Keeler» zu sehen sein. Außerdem stand sie für «A Mother’s Sohn» vor der Kamera. Das Projekt wurde letzten Monat offiziell bei Disney+ in Auftrag gegeben, und der ursprüngliche Star des Films, Warwick Davis, wird ebenfalls zurückkehren. Jon M. Chu wird beim Pilotfilm Regie führen.