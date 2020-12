Primetime-Check

Wie schlug sich das ZDF mit «Das Verhör in der Nacht»? Punktete «3 Familien – 3 Chancen» beim TV-Sender RTLZWEI?

Mit 3,69 Millionen Zuschauern enttäuschte das ZDF. Der Marktanteil vonerreichte 11,3 Prozent. Bei den jungen Menschen standen 5,4 Prozent auf dem Papier. Mit demsorgte man im Anschluss für 11,8 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 7,4 Prozent Marktanteil erzielt. Die Gesamtreichweite belief sich auf 3,50 Millionen Zuschauer.Unterdessen erzielteim Ersten 3,48 Millionen Zuschauer und sorgte für 10,5 Prozent.unterhielt 3,32 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag nun bei 10,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 9,0 und 7,4 Prozent erzielt, dieverbuchte im Anschluss 9,3 Prozent. Beim Gesamtpublikum lockte man 3,19 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil belief sich auf 13,2 Prozent.Mitbegeisterte RTL 5,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 1,53 Millionen zu den Umworbenen gehörten. In der Zielgruppe standen 16,8 Prozent auf der Uhr.brachte ProSieben 1,95 Millionen Zuschauer und 1,38 Millionen junge Menschen. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei tollen 15,4 Prozent.Eine neue Ausgabe vonsorgte bei VOX für 1,19 Millionen Zuschauer und 6,3 Prozent bei den Umworbenen. Eine frische Folge vonbrachte RTLZWEI 0,77 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 2,4 Prozent bei allen und 4,8 Prozent in der Zielgruppe.Bei Sat.1 wurde der Filmwiederholt. Der Film lockte 1,84 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil fiel mit 8,7 Prozent mäßig aus. Kabel Eins zeigte ein weiteres Mal, der 6,7 Prozent bei den Umworbenen holte. Die Gesamtreichweite belief sich auf 1,40 Millionen Zuschauer.