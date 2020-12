Astronaut Alexander Gerst begeistert in der Antarktis

Quotennews

Vor der Talkshow «Hart aber fair» mit Frank Plasberg durfte wieder eine Dokumentation auf Sendung.

Mit Ausnahmen von Specials wie «GOTT von Ferdinand von Schirach» gehört der Montagabend den Natur- und Erlebnisdokumentationen. Zur besten Sendezeit strahlte Das Erste nunaus. Der 45-minütige Film mit dem Weltraumfahrer erreichte 3,48 Millionen Zuschauer, die Dokumentation von Luise Wagner und Lars Abromeit fuhr einen Marktanteil von mäßigen 10,5 Prozent ein.Gerst, der sich mit einem Team aus Experten durch die Antarktis bis in die Nähe des Südpols wagte, erreichte 0,82 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil beim jungen Publikum fiel mit neun Prozent gut aus. Im Anschluss kam die Talkshowmit Frank Plasberg auf 3,32 Millionen Zuschauer, der Talk über die Corona-Impfung verbuchte einen Marktanteil von 10,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 7,4 Prozent Marktanteil generiert.Ein-Special mit dem Thema „Die Jagd nach dem Impfstoff“ strahlte Das Erste ab 22.50 Uhr aus. Der Film von Marie-Kristin Boese, Xenia Böttcher, Matthias Ebert und Wolfgang Wanner erreichte 2,08 Millionen Zuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 10,8 Prozent. Die Sendung, die unter anderem eine Familie in Panama besuchte, erzielte 0,47 Millionen junge Zuschauer. Der Marktanteil in dieser Gruppe lag bei 8,6 Prozent.