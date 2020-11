«Lucie. Läuft doch!» nicht mehr bei VOX

TV-News

Die vielversprechende Eigenproduktion fliegt nun schlagartig aus dem Programm.

Der Sender VOX ist dafür bekannt rigoros schlechte Quoten von Serien mit einem Rausschmiss aus dem Programm zu beantworten. Viele andere Serien wie «Grimm» fielen unter dem harschen Urteil des Senders und wurden ohne Ersatz und Fortsetzung aus dem Programm gestrichen. Nun ereilt dieses Schicksal auch die Eigenproduktion. Nach extrem schwachen Einschaltquoten in der letzten Woche, zwei Wochen nach Beginn, verlor VOX die Geduld und hat sie nun aus dem Programm gestrichen.Auch einen Ersatz-Sendeplatz erhält die Serie rund um die rebellische und Wunder-Pädagogin Lucie nicht, sodass die restlichen Folgen der angebrochenen Staffel nur auf TVNOW verfügbar sind. Neben anderen Verschiebungen im VOX-Programm, werden am Mittwochabend jetzt James-Bond-Klassiker gezeigt. Am 2. Dezember macht «James Bond 007: Feuerball» um 20.15 Uhr den Anfang, eine Woche später «James Bond 007: Man lebt nur zweimal» und am 16. Und 23. Dezember die Weihnachtsfilme «Santa Clause – Eine schöne Bescherung» und «Santa Clause III – Eine frostige Bescherung».Dabei scheinen diese Notlösungen von VOX wie eine endgültige und verzweifelte Maßnahme. Die Notfallpläne schießen zuletzt auch bei Sat.1‘ «Prodigal Son» zu Buche, als die Serie durch die klassische Reihe der «Harry Potter»-Reihe ersetzt wurden ausnahmslos. Dabei sind dies nur Notlösungen. Scheinbar tut sich das lineare Privatfernsehen immer schwerer mit Serien. Besonders VOX trifft dies als gebranntes Kind von Serienflops. Seit «Club der roten Bänder» hat es keine erfolgreiche Eigenproduktion mehr an den Start gebracht.