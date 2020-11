«The Serpent» schlängelt sich zum Start im Januar

England

Der historische Thriller wird bei BBC One im Januar seine Premiere feiern und wird nachfolgend bei Netflix verfügbar sein.

Der britische Sender BBC One hat nun angekündigt, dass es die erste der acht Folgen der neuen Event-Seriemit Tahar Rahim («The Looming Tower») und Jenna Coleman («Victoria») am 1. Januar 2021 ausstrahlen wird. Dabei rekonstruiert die Serie einen realen Fall der Mitte der 1970er Jahre, bei dem 20 junge Menschen aus dem Westen bei ihren Reisen durch Indien, Thailand und Nepal ermordet wurden.Dort galt damals als Hauptverdächtiger der Verwandlungskünstler, Betrüger, Dieb und Psychopath Charles Sobhraj (Rahim), der dann zum meistgesuchten Mann von Interpol wurde. An seiner Seite war zudem immer seine Freundin und Komplizin Marie-Andrée Leclerc (Coleman). In Bangkok wird dann der junge, holländische Diplomat Herman Knippenberg (Billy Howle) in dieses kriminelle Netz verstrickt, sodass sich zwischen ihm und Sobhraj ein spannendes Katz- und Maus-Spiel entwickelt, welches beide auf den legendären und längst verschwundenen „Hippie Trail“ in Asien führt.In weiteren Hauptrollen spielen Ellie Bamber, Amesh Edireweera, Mathilde Warnier, Grégoire Isvarine und Tim McInnerny. Entwickelt wurde die Miniserie von Regisseur Tom Shankland und Richard Warlow, der gemeinsam mit Toby Finlay die Drehbücher schrieb. Produziert wird «The Serpent» von der ITV-Tochter Mammoth Screen als Koproduktion zwischen BBC One und Netflix , wo das Format international zu sehen sein wird. Aber einen Starttermin auf der Streamingplattform ist aktuell noch nicht vorhanden.