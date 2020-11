Durchschnittliches Interesse für «Deadpool», «ran Football: NFL» punktet am späteren Abend

Quotennews

Sowohl bei ProSieben als auch bei Schwestersender ProSieben Maxx brachte die Übertragung der NFL hohe Quoten ein.



ProSieben startete am gestrigen Abend mit dem Superheldenfilmin die beste Sendezeit und bewegte damit 1,52 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Damit lag der Sender bei einem guten Marktanteil von 4,5 Prozent. In der Gruppe der jüngeren Zuschauer verfolgten 0,87 Millionen Umworbene den Film und landeten somit bei einem passablen Wert von 8,6 Prozent.Weiter ging es ab 22.15 Uhr mit dem zwölften Spieltag. Zu Beginn waren 0,77 Millionen Sportfans interessiert, verbuchten allerdings nur maue 2,9 Prozent Marktanteil. Die Sehbeteiligung bei den 0,53 Millionen Werberelevanten lag ebenfalls bei unterdurchschnittlichen 6,6 Prozent. Kurz vor Mitternacht saßen noch 0,46 Millionen Zuschauer und 0,35 Millionen der 14- bis 49-Jährigen vor dem Bildschirm. Somit erhöhte sich die Quote auf gute 4,4 sowie 10,4 Prozent.ProSieben Maxx startete bereits ab 19.00 Uhr mit der Übertragung der NFL. Während der ersten Partie waren bis zu 0,68 Millionen Fernsehende mit dabei und verbuchten ein hohes Ergebnis von 2,0 Prozent. 0,50 Millionen Jüngere entsprachen zudem einem ausgezeichneten Marktanteil von 5,7 Prozent. Das zweite Spiel, das auch bei ProSieben übertragen wurde, kam kurz vor Mitternacht auf 0,24 Millionen Zuschauer und herausragende 2,3 Prozent Marktanteil. Die Sehbeteiligung bei den 0,19 Millionen Jüngeren belief sich auf überragende 5,7 Prozent.