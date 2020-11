«Die Chefin» läutet guten Krimi-Abend ein

Quotennews

Das ZDF zeigt am Freitagabend mit «Die Chefin» und «Soko Leipzig» quotenstarke Spannung.

Beimusste der Mordfall um die 17-Jährige Brit gelöst werden. Der spannende Fall zog fast sieben Millionen Zuschauer (6,98) vor die Fernseher. Der Marktanteil mit 21,1 Prozent ist überdurchschnittlich gut.folgte darauf um 21:15 Uhr und konnte knapp sechs Millionen Zuschauer (5,96) halten. Der zweite Krimi des Abends erreicht damit einen Marktanteil von 18,8 Prozent.In der Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren blieben beide Filme unter einer Millionen Zuschauer. Die Chefin erreichte 0,82 und Soko Leipzig 0,80 Millionen Rezipienten. Somit ergaben sich gute Marktanteilen in der Zielgruppe von 9,5 und 9,2 Prozent.Damit zeigt sich das ZDF am Freitagabend quotenstärker als das Angebot im Ersten in allen gemessenen Werten. Dort zeigte die ARD eine Komödie zur Primetime. Die Werte bei der Ausgabe von «Die Chefin» begeistern damit weiterhin. Zum Start der Reihe wurden 6,23 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 21,1 Prozent erreicht.