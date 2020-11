ZDFneo strahlt Klassikerfolgen «Das Traumschiff» aus

TV-News

«Das Traumschiff» gehört zu den alljährlichen ZDF-Klassikern. Wer noch einmal in die lange Geschichte der Serie eintauchen will wird jetzt bei ZDFneo fündig.

Heinz Weiss statt Florian Silbereisen. Wer lieber den Traumschiffkapitän der Jahre 1983 bis 1986 in Aktion sehen möchte muss Anfang 2021 beieinschalten. Ganze acht Folgen werden ab dem 2. Januar 2021 wiederholt. Als richtiger Fan der Reihe wird einen das frühe Aufstehen dann auch nicht abschrecken. Am 2. Januar werden von 7:05 Uhr bis 12:00 Uhr die Folgen sieben bis elf gezeigt. Die Episoden 12 bis 14 folgen am 3. Januar von 05:40 Uhr bis 09:40 Uhr. Am 7. und 8. Januar ist eine Wiederholung, auch in den frühen Morgenstunden, geplant.Für das frühe Aufstehen bekommt der Rezipient dafür Folgen, welche das letzte Mal 2005 oder gar 1995 zu sehen waren. Genauer handelt es sich um die ersten Folgen mitals Kapitän Hansen. An Bord finden sich zudem Heide Keller als Chefhostess, Sascha Hehn als Chefsteward und Horst Naumann als Schiffsarzt. In wiederkehrenden Gastrollen treten Manfred Krug, Ellmar Wepper, Klausjürgen Wussow oder Pierre Brice auf.Die ersten zwölf Folgen des «Traumschiffs» hatten noch eine Laufzeit von 60 Minuten. Erst später wurde das Konzept auf die heute bekannten 90-Minuten-Folgen ausgeweitet. Episodentitel waren damals auch nicht die Reiseziele, sondern jede Kurzgeschichte erhielt eigenen Titel.