Die Musik der «Country Music Awards» spielt nun bei RTLplus

TV-News

Nachdem die US-Preisverleihung auf VOX keine guten Quoten erzielte, wechselt die Ausstrahlung auf den Spartensender der Mediengruppe RTL.

Im vergangenen Jahr durfte man erstmals wieder die US-Preisverleihungsshowim deutschen Fernsehen sehen. Dieses Jahr wird sie aber nicht auf VOX , sondern auf dem kleinen Spartensender RTLplus der Mediengruppe RTL gezeigt. Die «CMA Awards 2020» werden am 23. Dezember um 23.55 Uhr ausgestrahlt. Zuvor um 22.10 Uhr wird die diesjährige Weihnachtsshowgesendet.Durch die neu geschlossene Zusammenarbeit der Mediengruppe RTL mit der Bertelsmann Content Alliance konnte die jährliche Preisverleihung des amerikanischen populären Musikgenre auf VOX gezeigt werden im vergangenen Jahr. Man wollte zwar das in Amerika populäre Musikgenre den Deutschen näherbringen, aber auf VOX schrieben die Awards schlechte Quoten, sodass sie dieses Jahr dort nicht gezeigt werden.Die 54. «CMA Awards» fanden hierbei am 11. November in Nashville statt. Diesmal moderierten die Country-legende Reba McEntire und Sänger Darius Rucker anstelle der Stammführung durch Carrie Underwood und Brad Paisley. Corona-bedingt mussten auch hier Abstriche gemacht werden, genauso wie bei «CMA Country Christmas». Weniger oder gar kein Publikum und einige Performances wurden voraufgezeichnet. Trotzdem darf man sich bei der Weihnachtsshow mit dem Moderatorenduo aus Thomas Rhett und Lauren Akins auf Country-Stars wie Tim McGraw, Kelsea Ballerini, Lady A und Little Big Town freuen. Im Anschluss zur linearen Ausstrahlung werden beide Shows bei TVNOW verfügbar sein.