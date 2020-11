Susan Sarandon und Busy Phillips zu Gast bei «Search Party»

US-Fernsehen

In den neuen Folgen der vierten Staffel des Comedy-Thrillers werden sie als Gastrollen auftreten.

Der Comedy-Thrillerwird auf dem Streamingdienst HBO Max mit seiner vierten Staffel im Januar 2021 auftreffen, aber ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Hingegen wurde angekündigt, dass unter anderem Susan Sarandon («Feud – Die Feindschaft zwischen Bette und Joan» und Busy Phillips («Cougar Town») Gastauftritte in der Serie erhalten.Dory (Alia Shawkat) wird am Anfang der Staffel von ihrem psychotischen Stalker Chip (Cole Escola) gefangen gehalten, da Chip immer noch davon überzeugt ist, dass Dory seine beste Freundin werden muss. Währenddessen spielt Portia (Meredith Hagner) in einem Film über die Verhandlung mit, aber nicht als sie selbst. Elliott (John Early) hat stattdessen einen schwungvollen Karrierewechsel zum rechtslastigen Radiomoderator durchlebt und Drew (John Reynolds) möchte seiner dunklen Vergangenheit entfliehen. Die Frage stellt sich, wann die Freunde merken, dass Dory nicht auf großer Europa-Reise ist, wie ihre Social-Media-Accounts dies anpreisen. Werden sie ihre traumatische Vergangenheit hinter sich lassen können, um wieder einen Suchtrupp zu bilden, um Dory zu finden?Susan Sarandon wird Lylah spielen, Chips superreiche Tante. Sarandon spielte schon in Filmklassikern wie «Thelma & Louise», «Dead Man Walking – Sein letzter Gang» oder in «Rocky Horror Picture Show» mit. Busy Phillips spielt die Rolle des früheren Teenie-Stars Donna DiMarco, die die Hauptrolle als Portia in der Verfilmung des Mordfalls Keith Powell übernimmt. Zuvor war Phillips sechs Staffeln lang Kaurie Keller in «Cougartown» und wirkte bei «Vice Principals» und «Drunk History» mit.