«Stubbe»-Special: Wolfgang Stumph kehrt zurück

TV-News

Zuletzt war «Stubbe» im Dezember 2018 für den Fernsehfilm „Tod auf der Insel“ vor die Kamera zurückgekehrt und nun soll es ein weitere Serien-Special geben.

Gedreht soll das auch schon sein. Zwischen Juli und August liefen die Dreharbeiten in Dresden und Hamburg. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Stephanie Stumph als Wilfrieds Tochter Christiane freuen.soll der Streifen heißen und im ZDF am Samstag, denausgestrahlt werden.Inhaltlich wirddurch die journalistische Arbeit seiner Tochter in einen neuen Fall verwickelt und muss seinen Ruhestand damit unterbrechen. Tochter Christiane arbeitet als freie Journalistin in Hamburg und hat sich durch Hilfe für einen Jugendfreund in die Ermittlungen rund um Diebstahl und Mord verstrickt. Jugendfreund Malte ist sich sicher, ein lokaler Pflegedienst führe unlautere Geschäfte. Journalistische Neugierde kombiniert Christiane mit ihren Ferienplänen und bricht samt Tochter Caroline nach Dresden auf.Stubbe wird dabei von seiner Tochter nur halbwegs informiert und freut sich über Enkelinnen-Besuch. Christiane heuert, um zu ermitteln als Praktikantin bei dem Pflegedienst an um so weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Alt-Kriminalist und Vater Stubbe wird im Dunkeln gelassen, da sich Christiane sicher ist, dieser würde sich sonst nicht freiwillig aus den Recherchen heraushalten. Als auch die Dresdner Polizei auf den Plan tritt und sich die Verdachtsmomente erhärten fliegt der Undercover-Einsatz auf und für alle Beteiligten wird es brenzlig.