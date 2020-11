Bei TV RiK wird der Reset-Button gedrückt

Vermischtes

IFC Media und Your Family Entertainment starten den slowakischen Familien-TV-Sender neu.

Your Family Entertainment (YFE) und IFC Media haben heute, den 26. November, angekündigt, den slowakischen Sender TV RiK im Markt neu zu launchen. Dabei ist RV RiK der erste 24 Stunden Kinder- und Familiensender in slowakischer Sprache mit den Inhalten der YFE. Erst im Jahr 2019 wurde der internationale Ableger von RiC gestartet.RiK der Rabe ist hierbei das Kult-Maskottchen der YFE-Sendefamilie und bekannt aus der gleichnamigen Zeichentrickserie. Dabei soll der Relaunch von RiK der nächste Schritt in die internationale Expansion des Senders darstellen, der bereits in der DACH-Region erhältlich ist.Dabei versucht RiK Slowakei weiterhin mit spannenden Inhalten für Kinder und Familien wie «Landmaus und Stadtmaus», «Timmy geht zur Schule» und «Marvin, das steppende Pferd» die jungen Zuschauer zu unterhalten und dabei pädagogisch zu betreuen, während man damit besonders Kinder während der Corona-Krise unterstützen will. Auch internationale Blockbuster-Serien wie «Die Drachenjäger» oder «Rescue Heroes» oder «Die Robinsons – Aufbruch ins Ungewisse» zählen zum Programm des Kindersenders. Dabei hat die Rating Agentur Asset Impact offiziell bestätigt, dass der Sender neben Unterhaltung auch soziale Werte national und international vermittelt.