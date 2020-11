«Die Reimanns» legen einen überzeugenden Auftakt hin

Quotennews

Auch Kabel Eins überzeugte am Abend mit den Filmen «Nachts im Museum» und «Jäger des verlorenen Schatzes»



Ab dieser Woche liefen neue Folgenan, die nun am Mittwochabend «Die Wollnys» ersetzen. Bereits die zehnte Staffel berichtet von Konny und Manu Reinmanns Leben auf Hawaii. Am gestrigen Abend legten die zwei Episoden mit 1,39 und 1,44 Millionen Zuschauer einen ausgezeichneten Start hin. Die Auswanderersoap landete somit bei starken 4,2 sowie 4,7 Prozent. Auch in der Zielgruppe wurden 0,56 und 0,61 Millionen Umworbene zum Einschalten bewegt. Der Marktanteil steigerte sich somit von guten 5,9 auf hohe 6,8 Prozent.Insgesamt verbesserte auch die Dokusoapihr Ergebnis im Vergleich zur Vorwoche. 0,65 Millionen Fernsehende bescherten dem Sender einen guten Marktanteil von 3,0 Prozent. Abwärts ging es hingegen bei den 0,23 Millionen Jüngeren, die nur noch maue 3,7 Prozent erreichten.verleitete noch 0,30 Millionen Zuschauer und 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährige zum Einschalten. Dies reichte für akzeptable Quote von 2,4 und 3,5 Prozent.Kabel Eins punktete hingegen mit der FantasykomödieBei 1,16 Millionen Filmfans kamen hier gute 3,7 Prozent Marktanteil zustande. Ebenfalls ein gutes Ergebnis von 5,8 Prozent war bei den 0,53 Millionen Werberelevanten möglich. Noch besser lief es im Anschluss fürmit einem Publikum von 0,68 Millionen Fernsehenden und 0,29 Millionen Jüngeren. Hier erhöhte sich die Sehbeteiligung auf starke Werte von 5,1 sowie 7,5 Prozent.