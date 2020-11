HBO Max schnappt sich «La Jauria»

US-Fernsehen

Die Serie handelt von einem Ring von Männern, die Videos über Vergewaltigungen austauschen.

Der Streamingdienst HBO Max hat den internationalen Thrillerfür die USA vom chilenischen Unternehmen Fabula, das Pablo und Juan de Dios Larrain gehört und von ihnen betrieben wird, und Fremantle übernommen. Die Serie kann in den Vereinigten Staaten von Amerika ab 16. Dezember ausgestrahlt werden.Die Serie «La Jauria» wird von Lucia Puenzo («The German Doctor»), einer der bekanntesten Film- und Fernsehautorin und Regisseurin Lateinamerikas, mit Daniela Vega, der Hauptdarstellerin des mit dem Oscar ausgezeichneten Films «A Fantastic Woman», produziert.Das Setting ist eine private, katholische Schule in Santiago de Chile und folgt dem Fall einer Schülerin, die einen Protest inszeniert und unwissentlich zum Zentrum einer polizeilichen Untersuchung wird, die ein beunruhigendes Online-Spiel aufdeckt, in dem Männer Videos von sich selbst aufnehmen und austauschen, in denen sie Frauen missbrauchen.