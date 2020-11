Der arte-Ausblick auf 2021: Ozeane, Kultur und #WirBleibenOffen

TV-News

Mit einer digitalen Pressekonferenz haben die Verantwortlichen ihre Programmpläne für kommendes Jahr dargestellt, mit dem Fokus, dass Arte die Kultur ermöglicht, während Corona sie einschränkt.

„Wir bleiben offen, während viele andere Kulturorte geschlossen werden müssen“, sagte Bernd Mütter, der Programmdirektor von arte . In einer digitalen Pressekonferenz durften die Programmchefs die Highlights und Schwerpunkte des Sendeprogramms 2021 präsentieren. So möchte der Kultursender als ein Ermöglicher und Vermittler von Kultur fungieren.Der erste Themenschwerpunkt ist „Winter of Oceans“, der ab dem 16. Januar angespült wird. Zwei Wochen lang wird das Thema mit den Filmenmit Wes Anderson oder «Styx» und Reportagen und Dokumentationen behandelt. Dabei reicht die Vielfalt von zweiteiligen Dokumentationsfilmen wieüberbis hin zuNeben der deutsch-französischen Koproduktionanlässlich des 200. Todestages des Herrschers, wird voraussichtlich im Februar die neue Serievon den «Ziemlich beste Freunde»-Regisseuren Olivier Nakache und Éric Toledano ausgestrahlt, die einen Pariser Psychoanalytiker bei seinen Therapie-Sitzungen begleitet nach den Terroranschlägen in Paris am 13. November 2015. Selbst das Thema Corona wird im Arte Programm im nächsten Jahr im Februar behandelt mit der Dokumentation, die ein erstes Resümee zum Umgang mit der Krise darstellen soll. So soll auch im nächsten Jahr das Kulturprogramm mit dem #WirBleibenOffen Kultur ermöglicht werden, solange die Kulturstätten wie Konzerzsäle, Opernhäuser, Kinos und Clubs geschlossen bleiben müssen.