Quotencheck

Schon vor dem Finale der dritten Staffel stand fest: An die Werte der zweiten Staffel kommt die Show nicht mehr heran.

Vor rund eineinhalb Jahren sicherte sich ProSieben die südkoreanische Fernsehshow «King of Mask Singer», nachdem man beim US-Fernsehsender FOX mit «The Masked Singer» einen großen Erfolg feierte. Hierzulande wurde Endemol Shine Germany mit der Umsetzung betraut, Matthias Opdenhövel war nach einigen Jahren Abstinenz wieder bei der roten Sieben zu sehen.Die Premiere fiel am 27. Juni 2019 mit 2,19 Millionen Zuschauer überschaubar aus, am Ende der sechs Folgen verbuchte das Finale 4,34 Millionen Fernsehzuschauer. Im Frühjahr 2020 erreichte ProSieben mit der zweiten Staffel bis zu 5,34 Millionen Fernsehzuschauer. Die letzte Folge der zweiten Runde holte 3,38 Millionen Zuschauer vor die deutschen Fernsehschirme.Doch dieser Erfolg sollte sich nicht wiederholen. 3,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten den Auftakt der dritten «The Masked Singer»-Staffel, in der Veronica Ferres als Biene als erstes ausschied. Die Schauspielerin lockte 2,03 Millionen Umworbene an, der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei 25,9 Prozent.Am 27. Oktober sorgte die zwei Folge für 2,91 Millionen Zuschauer. Jochen Schropp als Hummer begeisterte damals 1,79 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte 23,4 Prozent. Anfang November wollten 3,21 Millionen Zuschauer wieder die Show sehen, die 11,5 Prozent Marktanteil holte. Mit 1,92 Millionen 14- bis 49-Jährigen freute man sich bei ProSieben über 22,4 Prozent.Am Dienstag, den 10. November, sicherte sich die Show mit Bülent Ceylan, Sonja Zietlow und Gastjuror Elton 3,01 Millionen Zuschauer. Mit 1,84 Millionen für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sorgte man für 23,7 Prozent Marktanteil. Die vorletzte Folge wurde durch ein Fußball-Länderspiel schon am Montag, den 16. November, gesendet. 3,28 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein, bei den jungen Menschen sicherte man sich 1,95 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei tollen 23,1 Prozent.Nun lief das Finale, in der Tom Beck als Gastjuror dabei war. Die von Matthias Opdenhövel moderierte Show verbuchte 3,65 Millionen Zuschauer, der Marktanteil der Endemol Shine Germany-Produktion lag bei 14,8 Prozent. Das Format mit Sonja Zietlow sicherte sich 2,07 Millionen junge Menschen, der Marktanteil lag bei 28,8 Prozent.Die dritte «The Masked Singer»-Staffel holte zwar großartige Einschaltquoten, aber das Gefälle zwischen Staffel zwei und drei war groß. Die erste Runde lockte 3,07 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil lag bei 13,3 Prozent. 1,99 Millionen Umworbene sorgten für 27,9 Prozent. Die zweite Edition begeisterte 4,15 Millionen Umworbene, der Marktanteil lag bei 13,6 Prozent. Mit 2,63 Millionen Umworbenen verbuchte die Show 27,6 Prozent.Mit der dritten Runde sorgte man für 3,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die mehrstündige Sendung erzielte einen Marktanteil von 12,1 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 1,93 Millionen Zuseher ein, der Marktanteil lag nur noch bei 24,6 Prozent.