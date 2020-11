Warner Bros. will «Wonder Woman 1984» ins Kino bringen

Kino-News

Österreich

Deutschland

Vereinigte Staaten

Die Verantwortlichen von Warner Bros. haben einen weltweiten Veröffentlichungskalender fürherausgebracht. Wie das Studio letzte Woche angekündigte, wird die Superhelden-Fortsetzung – mit Gal Gadots in der weiblichen Hauptrolle – gleichzeitig in den Kinos und auf HBO Max debütieren.In den Vereinigten Staaten von Amerika kommt «Wonder Woman 1984» wie geplant am 25. Dezember auf die große Leinwand. Auch in anderen Ländern, in denen HBO Max nicht verfügbar ist, wird der Film ab 16. Dezember gestaffelt in die Kinos kommen. In Deutschland soll die Warner Bros.-Produktion am Mittwoch, den 23. Dezember 2020, erscheinen. Noch völlig unklar ist allerdings, ob die Lichtspielhäuser bis zu diesem Zeitpunkt wieder öffnen dürfen. Der November-Lockdown wurde schon in den Dezember verlängert. Es ist noch gar nicht abzusehen, dass die Freizeitangebote zu diesem Zeitpunkt wieder öffnen dürfen.Belgien, Bulgarien. Ägypten, Estland, Frankreich, Griechenland, Holland, Island, Indonesien, Portugal, Südafrika, Schweiz, Vereinigtes KönigreichBolivien, Brasilien, Costa Rica, Kroatien, Zypern, Dänemark, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hongkong, Malaysia, Mexiko, Naher Osten - Andere, Nicaragua, Panama, Katar, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Slowakei, Taiwan, Thailand, Vereinigte Arabische EmirateChina, Ostafrika, Japan, Nigeria, Spanien, Vietnam, KoreaUngarn, SlowenienKanada, Kolumbien, Finnland, Indien, Lettland, Litauen, Norwegen, Schweden, Venezuela,Australien, NeuseelandArgentinienUkraine, UruguayPhilippinenAserbaidschan, Tschechische Republik, Kasachstan, RusslandRumänien, TürkeiChile, PeruPolenItalien