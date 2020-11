«Wipeout»-Teilnehmer verstorben

Köpfe

Nach Abschluss des Hindernislaufes musste ein Teilnehmer ärztlich versorgt werden.

Der-Kandidat, der nach Abschluss des Hindernislaufs der Spielshow in der vergangenen Woche verstarb, wurde als 38-jähriger Michael P. identifiziert. Den nicht-öffentlichen Aufzeichnungen des Bezirks starb der Mann am 19. November, einen Tag nach der Aufzeichnung.Produktionsnahe Quellen sagen, dass der Teilnehmer den «Wipeout»-Kurs am 18. November abgeschlossen hatte und danach ärztliche Hilfe benötigte. Er wurde von Notfallprofis vor Ort betreut, bevor Sanitäter zum Set gerufen worden und er in ein örtliches Krankenhaus transportiert wurde. Eine Autopsie steht noch aus.„Wir sind erschüttert, von seinem Tod erfahren zu haben, und unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie“, sagte ein TBS-Sprecher am Freitag. Die Sendung, die ursprünglich zwischen 2008 und 2014 für ABC lief, wurde im April von TBS neu aufgelegt. Als Produktionsfirma fungiert Endemol Shine North America.