NBC startet Quizshow «College Bowl»

US-Fernsehen

Das Format hat im Radio der 50er Jahre seinen Ursprung.

Der Fernsehsender NBC hat ein zehn-teiliges Comeback der Quizshowgeordert, die von Peyton Manning moderiert werden soll. Manning ist ein ehemaliger NFL-Spieler und zweifacher Super-Bowl-Champion-Quarterback. Eine Premiere für die neue Spielshow gibt es nicht.„Ich habe intensiven College-Wettbewerb schon immer geliebt, daher bin ich begeistert, Teil des Teams zu sein, das den «College Bowl» zurückbringt. Nachdem ich persönlich gesehen habe, welchen tiefgreifenden Einfluss Stipendien auf verdiente Studenten haben können, kann ich den Moment kaum erwarten, an den wir lebensveränderten Stipendien an das Gewinnerteam vergeben können“, sagte der Moderator.Der «College Bowl» kommt von Universal Television Alternative Studio und Steve Mosko's Village Roadshow Television. Ursprünglich lief das Format in den 1950er Jahren auf Radiosendern, ehe das Format vier Jahre bei CBS und zwischen 1963 und 1970 bei NBC ausgestrahlt wurde.