«SOKO»-Wachwechsel am Anfang 2021

TV-News

Die beliebten «SOKO»-Ableger aus Potsdam, Hamburg und Wien kommen wieder mit neuen Folgen.

In den letzten großen Zügen endet die langjährige Krimiserie «SOKO München» noch dieses Jahr und auch «SOKO Köln» und «SOKO Kitzbühel» gehen in Pause. Aber zum Anfang des kommenden Jahres kehren die erfolgreichen Ableger der Mutterserie mit neuen Folgen im ZDF-Vorabendprogramm zurück.kehrt immer montags ab 4. Januar mit ihrer dritten Staffel zurück undkehrt immer dienstags ab den 5. Januar mit ebenfalls der dritten Staffel zurück. Auch der Dauerbrenner(bzw. «SOKO Donau») geht zur gewohnten Zeit um 18.00 Uhr immer freitags ab dem 8. Januar mit der 15. Staffel an den Start.Während in dem jungen Spin-Off «SOKO Potsdam» mit dem weiblichen Ermittlerinnenduo Luna Kunath (Caroline Erikson) & Sophie Pohlmann (Katrin Jahne) in ihrem ersten von dreizehn Fällen in die Welt der Prepper abtauchen, weil ein Familienvater bei einer Notfallübung in einem Bunker erschossen wurde, müssen die bundesländerübergreifenden Ermittler aus «SOKO Hamburg» mit Hauptkommissarin Sarah Kahn (Pegah Ferydoni), zusammen mit Ermittler Oskar Schütz (Marek Erhardt) und Lena Testorp (Anna von Haebler), sowie Kriminalkommissar Max Nordmann (Garry Fischmann) und die junge Kommissaranwärterin Franziska Berger (Paula Schramm) als Cyber- und Technikspezialistin ebenfalls im ersten ihrer dreizehn neuen Fällen den Mord auf einem Friedhof lösen, weil dort der Friedhofsgärtner Tobias Stöver von einem Grabstein erschlagen wurde, nachdem er scheinbar ein Drogendepot einer Jugendgang gefunden hat.«SOKO Wien» kommt in ihrer 15. Staffel tatsächlich nur mit zwölf neuen Folgen. In der ersten Folge „Freier Fall“ hören Penny Lanz (Lilian Klebow) und Franziska Beck (Maria Happel) in einem verlassenen Gebäude einen Schluss, nur um dort ein Paar zu konfrontieren, welches wie Romeo und Julia in die romantisierte Idee des gemeinschaftlichen Suizids verfallen ist.