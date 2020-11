«Industry»: Kurswechsel bei HBO Max

US-Fernsehen

Beim TV-Sender HBO wird mit der Serie aber alles beim Alten bleiben.

Der Premium-Pay-TV-Sender HBO stößt in unerforschte programmatische Gewässer vor, denn die Ausstrahlungspolitik vonwird sich verändern. Ab Freitag, den 27. November, können die Zuschauer die gesamte erste Staffel mit acht Episoden sehen, während beim linearen HBO die Episoden weiterhin wöchentlich ausgestrahlt werden.Bei WarnerMedia wurden inzwischen alle Episoden fertig gestellt, sodass die Komplettveröffentlichung über das Thanksgiving-Wochenende eine Möglichkeit bietet, mehr Aufmerksamkeit auf die Serie zu lenken. Mit dieser Nachricht will man HBO Max weiter pushen, das ohnehin schon «Wonder Woman 1984» ins Programm aufnehmen wird. WarnerMedia experimentiert derzeit, um die Abonnentenzahlen zu erhöhen.«Industry» handelt von einer Gruppe jungen Hochschulabsolventen, die von Ehrgeiz, Jugend, Romantik und Drogen angelockt werden und sich mit Fragen von Geschlecht, Rasse, Klasse und Privilegen am Arbeitsplatz befassen. Lena Dunham führte bei der Pilotfolge Regie, das Projekt kommt von Bad Wolf und den BBC Studios.