Gabrielle Union entwickelt Showtime-Comedy

US-Fernsehen

Diese soll sich mit einem ersten Thema auseinandersetzen.

Gabrielle Union und ihre Firma I’ll Have Another Productions entwickeln beim Pay-TV-Anbieter Showtime eine Comedy-Serie mit dem Titel. Die Serie kommt von Sony Pictures Television, dort hat Union einen Exklusivvertrag. Die Serie wurde von den Journalisten Jemele Hill und Kelley Carter von Lodge Freeway Media an Union gebracht und stellt den ersten Ausflug ihres Unternehmens in den Markt für Drehbücher dar.Im Mittelpunkt der Serie stehen schwarze Frauen, die ihre Karriere gefestigt, finanzielle Unabhängigkeit erlangt und die Unbeholfenheit und die Geldschwierigkeiten ihrer Zwanzigerjahre hinter sich gelassen haben. Jetzt müssen sie die Frauen sich mit Mitläuferinnen, falschen Freundinnen und unerwünschten Medienaufmerksamkeit und gierigen Verwandten auseinandersetzen.Patrik-Ian Polk, zu dessen Credits «P-Valley» und «Being Mary Jane» gehören, ist mit an Bord, um das Projekt zusammen mit Union, Hill und Carter zu schreiben und zu produzieren. Holly Shakoor Fleischer wird als Co-Executive Producer fungieren.