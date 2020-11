Dschungel-Duell bei «Schlag den Star» kurz vor Weihnachten

Vermischtes

Die Moderatorin Sonja Zietlow darf gegen Dragqueen und Thronanwärterin Olivia Jones in der letzten Ausgabe der Show im diesem Jahr antreten.

Die letzte Duell-Paarung für die diesjährigeAusgabe wurde nun in der vorherigen Ausgabe am letzten Samstag durch den Moderator Elton bekanntgegeben. Als sich noch Sängerin Stefanie Hertel und Influencerin Cathy Hummels bis um 1.34 Uhr duelliert haben, kündigte er an, dass die vorweihnachtliche und letzte Ausgabe dieses Jahr am 19. Dezember durch die «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»-Moderatorin Sonja Zietlow und der Dragqueen Olivia Jones bestückt wird.Die hochbegabte Zietlow kann eine Boeing 737 fliegen und begann ihre Karriere 1993 als Moderatorin von «Bim Bam Bino» und besaß zwischen 1997 und 2001 ihre eigene Daily-Talk Show in Sat.1 mit «Sonja». Seit 2004 moderiert sie nun bereits erst mit Dirk Bach, seit 2013 mit Daniel Hartwich die große RTL-Highlightshow «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Neuerdings ist sie im Frühjahr 2020 in der zweiten Staffel von «Masked Singer» als Hase aufgetreten und ist nun in der dritten Staffel im Rateteam der großen Show.Olivia Jones ist der Name der Kunstfigur des bürgerlichen Oliver Knöbel, wohl Deutschlands bekannteste Dragqueen. Als sie zur „Miss Drag Queen Of The World“ in Miami im Jahre 1997 gekürt wurde, erzielte sie ihren Karrieredurchbruch und ist bis heute eine beliebte Besetzung in unterschiedlichsten Formaten im TV. Im Jahr 2013 erreichte sie den zweiten Platz des Dschungelthrons in der von Zietlow moderierten Show. Die Besitzern von zwei erfolgreichen Bars in St. Pauli ragt nicht nur mit ihren 2,01 Metern Körpergröße heraus, sondern auch stets mit ihren bunten und exotischen Kostümen und Haarprachten. Wer dieses Mal in der letzten diesjährigen Ausgabe von «Schlag den Star» die 50.000 Euro gewinnt, wird spannend.