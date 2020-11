Es hat sich ausge«Grimm»t bei VOXup

TV-News

Ähnlich wie bei VOX wurde die düstere Crime-Serie schlagartig sowie kurzfristig aus dem Programm genommen.

Letztes Wochenende konnte man schon nicht mehr VOXup einschalten, um die restlichen Folgen der zweiten Staffel der Crime-Serieanzusehen. Der Spartensender VOXup hat am 21. November die Serie kurzfristig aus dem Programm genommen und zeigt ab 22.00 Uhr nun immer zwei Wiederholungen von «Major Crimes». VOXup begann im August eigentlich «Grimm» von Anfang an am späten Samstagabend zu wiederholen, aber selbst die Erwartungen des Spartensenders wurden wohl von der Ausstrahlung unterboten und man hat die Reißlinie gezogen.«Grimm» basiert dabei lose auf den legendären Märchen der Gebrüder Grimm und erzählt die zentrale Geschichte rund um den Detective Nick Burkhardt (David Giuntoli), der als Mordermittler in Portland im US-Bundesstaat Oregon arbeitet. Doch er wird keine normale Mordfälle lösen, denn die Abenteuer sind mit düsteren Kreaturen aus dem Märchenland gespickt.Die Crime-Serie mit dem Co-Serienschöpfer David Greenwalt («Buffy – Im Bann der Dämonen», «Angel- Jäger der Finsternis») ist 123 Episoden in sechs Staffeln stark und wurde durch Universal Television für NBC produziert. Erst VOX strahlte seit dem Februar 2013 «Grimm» aus, aber dort erreiche die düstere Serie bis zum Ende der vierten Staffel keine zufriedenstellenden konstanten Quoten und so wurde sie aus dem Programm geschmissen. Bis heute sind die fünfte und sechste Staffel nur bei Streamingdiensten oder auf DVD und Blu-Ray zu sehen.