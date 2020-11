NBC füllt sein Programm wieder mit «Mr Mayor» und «Zoeys Extraordinary Playlist» im Januar

US-Fernsehen

Die Sendeplätze werden ebenfalls vom bestehenden Programm verändert, da andere Produktionen wie «New Amsterdam» oder «Brooklyn Nine-Nine» noch immer auf sich warten lassen.

NBC füllt sein Programm wieder mit neuen Folgen, die aufgrund der weltweiten Pandemie verzögert wurden. Am 5. Januar 2021 darf nunab 20.00 Uhr mit der zweiten Staffel zurückkehren, während die neue Comedyseriemit Ted Danson am 7. Januar ab 20.00 Uhr in Doppelpack seine Premiere feiern darf, um eine Woche später nach einer Folge um 20.30 Uhr «Superstore» mit seinem neuen Sendeplatz folgen zu lassen.Das kanadische Krankenhausdrama «Nurses» wird dabei den 22.00 Uhr Sendeplatz am Mittwochabend nach «Zoey’s» einnehmen, nachdem der Start des NBC-Ärztedramas «New Amsterdam» nochmals verzögert wurde. Auch die achte Staffel von «Brooklyn Nine-Nine» verzögert sich, da sich die Cop-Comedy nach dem Tod von George Floyd komplett neu ausrichten musste und dabei die Corona-Pandemie ebenfalls thematisieren soll, genauso wie die NBC-Polizeiserien «Law & Order: Special Victims Unit» und «Chicago P.D.».In der neuen Comedyserie «Mr. Mayor» wird die Geschichte eines reichen Geschäftsmanns (Danson) erzählt, der sich aus vollkommen falschen Gründen in Los Angeles um das Bürgermeisteramt bewirbt. Überraschenderweise gewinnt er und muss nun seine eigenen Werte und Erwartungen hinterfragen, den Respekt der Mitarbeiter erwerben, sich mit seinen Töchtern versöhnen und dabei den Bestand von Kojoten in der Stadt eindämmen. Entwickelt wurde die Comedy von Tina Fey und Robert Carlock, die schon gemeinsam «30 Rock» und «Unbreakable Kimmy» kreierten.